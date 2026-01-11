Venezuela tra i detenuti anche un militare cilentano condannato a 22 anni
Tra i italiani detenuti in Venezuela si trova anche un giovane con origini nel Cilento, attualmente condannato a 22 anni. La sua vicenda si inserisce in un contesto più ampio di cittadini italiani coinvolti nelle carceri venezuelane, sollevando attenzione sulle condizioni e sulle sfide legate a questi casi. La situazione rimane complessa e di difficile risoluzione, richiedendo un approfondimento sulle cause e sulle possibili soluzioni.
C’è anche un giovane con radici nel Cilento tra gli italiani ancora detenuti nelle carceri del Venezuela. Si tratta di Anderson Daniel Farnetano, militare italo-venezuelano di 27 anni, figlio di un cittadino originario di Camerota, rinchiuso dal 2019 nel carcere militare di Ramo Verde e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
