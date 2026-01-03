Venezuela Porta Pd | Abbiamo condannato regime di Maduro ma azione militare Usa è sbagliata e pericolosa
Fabio Porta, deputato del Pd eletto in America Meridionale, analizza la crisi venezuelana. Pur condannando il regime di Maduro, sottolinea come l’intervento militare degli Stati Uniti sia una scelta errata e rischiosa. La sua esperienza sul campo permette di comprendere le complesse dinamiche di una regione in cui le azioni esterne possono avere conseguenze profonde sulla stabilità e il benessere del popolo venezuelano.
Fabio Porta - deputato del Pd eletto in America Meridionale - conosce bene la situazione del Venezuela. Con lui abbiamo parlato dell'intervento militare Usa nel Paese e dei possibili sviluppi, dopo l'arresto da parte Usa del presidente Maduro. Con un'attenzione particolare per la sorte degli italiani presenti nello Stato sudamericano, a partire da Alberto Trentini, detenuto da oltre 400 giorni nelle carceri venezuelane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
