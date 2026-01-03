Venezuela Porta Pd | Abbiamo condannato regime di Maduro ma azione militare Usa è sbagliata e pericolosa

Fabio Porta, deputato del Pd eletto in America Meridionale, analizza la crisi venezuelana. Pur condannando il regime di Maduro, sottolinea come l’intervento militare degli Stati Uniti sia una scelta errata e rischiosa. La sua esperienza sul campo permette di comprendere le complesse dinamiche di una regione in cui le azioni esterne possono avere conseguenze profonde sulla stabilità e il benessere del popolo venezuelano.

Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Tajani: “Preoccupati per gli italiani, ma a Caracas l’ambasciata è operativa” - Alberto Trentini, il cooperante veneziano di 46 anni detenuto in un carcere di Caracas. ilsecoloxix.it

VENEZUELA | Italiani all’estero, Porta (Pd): “Alberto Trentini in carcere da 400 giorni” - “Alla vigilia del Natale è difficile accettare che ancora una volta la famiglia di Alberto Trentini non potrà ... italiachiamaitalia.it

"L'AMERIKA"!! (Chi ha orecchie per intendere..). "L’attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è gravissimo ed è un atto di pirateria internazionale. La lotta al narcotraffico è un alibi, domani Trump bombarderà la Cina per il Fentanyl Trump porta il mondo v - facebook.com facebook

Il @WallstreetJNews di oggi : il blocco sul #Petrolio in #Venezuela porta al collasso anche #Cuba, dipendente dal l’energia del paese vicino. Ricordo i manifesti di Chavez in alcuni luoghi, quando l’ho visitata 10 anni fa, e anche le proprietà dei Castro e dei ric x.com

