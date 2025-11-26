Delinquenti stranieri stuprano e non li potremmo espellere? O tornano nel loro paese o li mandiamo in Albania toghe permettendo

Nessuna tolleranza per i delinquenti e i violenti italiani. A maggior ragione per quelli stranieri, regolari e irregolari. Qui però c’è un problema in più, perché qui o li metti in carcere (e direi che ne abbiamo già troppi) oppure devi provvedere a rimpatriarli Prendiamo queste storie. Una g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Delinquenti stranieri - Cinque albanesi sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Novara per aver ridotto in schiavitù una giovane paraguaiana. Segnala corriere.it

