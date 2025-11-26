Delinquenti stranieri stuprano e non li potremmo espellere? O tornano nel loro paese o li mandiamo in Albania toghe permettendo
Nessuna tolleranza per i delinquenti e i violenti italiani. A maggior ragione per quelli stranieri, regolari e irregolari. Qui però c’è un problema in più, perché qui o li metti in carcere (e direi che ne abbiamo già troppi) oppure devi provvedere a rimpatriarli Prendiamo queste storie. Una g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notte da incubo lo scorso 25 ottobre per una coppia di fidanzati a Roma, 18 anni lei, 24 lui. Si erano appartati in auto quando la vettura è stata circondata dalla banda di stranieri. Per questi criminali bisognerebbe buttar via le chiavi della galera.
Cinque albanesi sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Novara per aver ridotto in schiavitù una giovane paraguaiana.