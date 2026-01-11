Un’Atalanta in grande condizione | ora bisogna proseguire su questa strada
L’Atalanta prosegue il suo buon momento, ottenendo la terza vittoria consecutiva nel match contro il Torino alla New Balance Arena. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, portando a casa i tre punti in una partita caratterizzata da intensità e impegno. Ora è importante mantenere questa continuità per consolidare la posizione in classifica e proseguire sulla strada della crescita.
Terza vittoria consecutiva per l’ Atalanta che, nel gelo della New Balance Arena, supera con una certa fatica il Torino per 2-0. Questa è da sempre la partita di Mondonico: bello il suo ricordo. Torna a Bergamo Duvan Zapata e la Pisani non lo dimentica. Ma poi al fischio di inizio, avversari come è giusto che sia. leggi anche. 21ª giornata Ci pensano De Ketelaere e Carnesecchi: l’Atalanta batte il Torino e continua la scalata. La formazione nerazzurra parte molto bene e mette alle corde gli avversari ed arriva quasi subito la rete del vantaggio, con De Ketelaere che anticipa di testa proprio Zapata e mette nel sacco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
