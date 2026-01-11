Un’Atalanta in grande condizione | ora bisogna proseguire su questa strada

L’Atalanta prosegue il suo buon momento, ottenendo la terza vittoria consecutiva nel match contro il Torino alla New Balance Arena. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, portando a casa i tre punti in una partita caratterizzata da intensità e impegno. Ora è importante mantenere questa continuità per consolidare la posizione in classifica e proseguire sulla strada della crescita.

Giovane potrebbe essere la grande mossa invernale dell'Atalanta. Come lo vedreste a Bergamo - facebook.com facebook

. @OfficialASRoma, Gasperini: "Gol subito Mi sembra abbastanza discutibile. Essere davanti all'Atalanta in classifica è un grande merito" x.com

