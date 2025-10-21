Dumfries a Sky | Sto bene nessun problema! Ora sono contento per la vittoria dobbiamo proseguire sulla strada giusta

Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria dell'Inter contro l'Union Saint-Gilloise. Il terzino olandese, protagonista di un gol decisivo, ha mostrato soddisfazione per il risultato, ma anche consapevolezza delle difficoltà: «È stato un po' duro, ma sono contento per questa vittoria. La borsa del ghiaccio? Tutto a posto, sentivo un po' di bruciore, ma sto bene», ha spiegato, facendo riferimento a un leggero fastidio che aveva accusato durante la partita.

