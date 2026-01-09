YOLO+ in trasferta a Marigliano per la prima gara del 2026 | inizia il giro di boa per le cinghialesse 

La YOLO+ Cestistica Benevento si prepara ad affrontare la prima gara del 2026, in trasferta a Marigliano contro la Rigenera. La partita, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile, rappresenta un momento importante nel percorso della squadra. Un'occasione per confermare il lavoro svolto e proseguire con determinazione nel girone di ritorno.

Tempo di lettura: < 1 minuto La YOLO+ Cestistica Benevento sarà impegnata nella trasferta contro la Rigenera Marigliano, nel match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. Dopo tre settimane di pausa, le cinghialesse sono pronte a tornare in campo per la prima gara del nuovo anno, in programma per sabato 10 Gennaio alle 20:30 al ‘PalaNapolitano’. Davanti, la YOLO+ troverà la seconda forza del campionato, con 24 punti conquistati, a pari merito con Catanzaro. Marigliano, infatti, si è dimostrata una squadra di grande valore, che vede in Garaffoni, Torruella e Mancuso la propria spina dorsale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

