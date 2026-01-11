Un secolo di voci che fanno comunità | la coralità alpina celebra i suoi 100 anni

La coralità alpina, radicata nel cuore del Trentino, compie un secolo di attività. Un patrimonio culturale che ha contribuito a rafforzare il senso di comunità e a mantenere vive le tradizioni locali. In occasione di questo anniversario, si riflette sull’importanza di questa forma di espressione musicale, che ha attraversato generazioni, unendo persone e storie in un patrimonio condiviso.

La coralità alpina compie cento anni e il Trentino festeggia uno dei suoi patrimoni culturali più autentici. I cori SAT e SOSAT, primi interpreti e promotori di questa espressione musicale, celebrano un secolo di attività con la consapevolezza di aver trasformato il canto popolare alpino in un. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

