Un secolo di voci che fanno comunità | la coralità alpina celebra i suoi 100 anni

La coralità alpina, radicata nel cuore del Trentino, compie un secolo di attività. Un patrimonio culturale che ha contribuito a rafforzare il senso di comunità e a mantenere vive le tradizioni locali. In occasione di questo anniversario, si riflette sull’importanza di questa forma di espressione musicale, che ha attraversato generazioni, unendo persone e storie in un patrimonio condiviso.

