Un uomo è stato arrestato all’aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson dopo che la sua famiglia aveva avvertito la polizia che stava andando allo scalo “per sparare”. A fermarlo sono stati gli agenti della polizia di Atlanta, che lo hanno identificato come Billy Joe Cagle. L’allarme lanciato dai familiari. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe diretto verso l’aeroporto dichiarando l’intenzione di compiere una sparatoria. Quando è stato intercettato all’interno dell’edificio, non aveva armi con sé, ma le forze dell’ordine hanno trovato nel suo veicolo un fucile d’assalto AR-15, lasciato nel parcheggio dello scalo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Arrestato all’aeroporto di Atlanta: “strage evitata” grazie alla segnalazione della famiglia