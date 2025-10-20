Arrestato all’aeroporto di Atlanta | strage evitata grazie alla segnalazione della famiglia

Thesocialpost.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato allaeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson dopo che la sua famiglia aveva avvertito la polizia che stava andando allo scalo “per sparare”. A fermarlo sono stati gli agenti della polizia di Atlanta, che lo hanno identificato come Billy Joe Cagle. L’allarme lanciato dai familiari. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe diretto verso l’aeroporto dichiarando l’intenzione di compiere una sparatoria. Quando è stato intercettato all’interno dell’edificio, non aveva armi con sé, ma le forze dell’ordine hanno trovato nel suo veicolo un fucile d’assalto AR-15, lasciato nel parcheggio dello scalo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

arrestato all8217aeroporto di atlanta strage evitata grazie alla segnalazione della famiglia

© Thesocialpost.it - Arrestato all’aeroporto di Atlanta: “strage evitata” grazie alla segnalazione della famiglia

Argomenti simili trattati di recente

arrestato all8217aeroporto atlanta strageUsa, fermato un uomo all'aeroporto di Atlanta: «Impedita una strage» - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Come scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato All8217aeroporto Atlanta Strage