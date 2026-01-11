Un libretto bancario del ' 49 ritrovato nella macchina da cucire | vale circa 5 milioni di euro

Una donna di Caserta ha scoperto, in un vecchio cassettino della sua macchina da cucire, un libretto bancario del 1949. La scoperta, inattesa, ha portato alla luce un valore stimato di circa 5 milioni di euro. Un ritrovamento che attraversa il tempo, portando alla luce un patrimonio nascosto e un risultato fortunato per la proprietaria.

