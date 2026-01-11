Un libretto bancario del ' 49 ritrovato nella macchina da cucire | vale circa 5 milioni di euro
Una donna di Caserta ha scoperto, in un vecchio cassettino della sua macchina da cucire, un libretto bancario del 1949. La scoperta, inattesa, ha portato alla luce un valore stimato di circa 5 milioni di euro. Un ritrovamento che attraversa il tempo, portando alla luce un patrimonio nascosto e un risultato fortunato per la proprietaria.
Un viaggio nel tempo con un epilogo ‘fortunato’ per una donna originaria di Caserta che ha ritrovato in un cassettino di una vecchia macchina per cucire un libretto bancario del 1949. Il suppellettile si trovava nella casa dei nonni in centro a Caserta dove la donna si reca per le festività. Lei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
