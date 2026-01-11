Ucman bilancio da 33 milioni | Priorità a scuola e sociale

Ucman, con un bilancio di 33 milioni di euro, conferma l’impegno prioritario nel sostenere le politiche sociali ed educative. L’Unione Comuni Modenesi Area Nord continuerà a dedicare risorse e attenzione a questi settori fondamentali anche nel 2026, rafforzando il ruolo di tutela e sviluppo a beneficio delle comunità locali. La strategia si concentra sulla promozione di servizi di qualità e di un ambiente sociale inclusivo.

La tutela delle politiche sociali ed educative pilastri dell'azione amministrativa che l'Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) perseguirà anche nel 2026. Su questi capitoli si investiranno gran parte dei 33 milioni che costituiscono il bilancio di previsione dell'Unione approvato a maggioranza prima della fine dell'anno, così da mettere in condizione la struttura di essere immediatamente operativa già alla ripartenza dopo la pausa natalizia. "Si tratta di un bilancio – afferma il presidente di Ucman e sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – che per il momento non chiede ulteriori trasferimenti di risorse da parte dei Comuni, ma riesce comunque a finanziare tutti i servizi. UCMAN: APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE Il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha approvato nella seduta di lunedì 29 dicembre, il proprio bilancio di previsione 2026, per la prima volta dopo diversi anni entro la scadenza del 31 di

