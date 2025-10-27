Genoa bilancio approvato | perdita da 33 milioni ma cresce il patrimonio netto Revocato il consigliere Zangrillo | Foto

Ilsecoloxix.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voto contrario solo da parte di A-Cap. Prima di entrare in assemblea, il consigliere Zangrillo ha rivolto espressioni poco piacevoli nei confronti dei giornalisti presenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genoa bilancio approvato perdita da 33 milioni ma cresce il patrimonio netto revocato il consigliere zangrillo foto

© Ilsecoloxix.it - Genoa, bilancio approvato: perdita da 33 milioni ma cresce il patrimonio netto. Revocato il consigliere Zangrillo | Foto

Scopri altri approfondimenti

genoa bilancio approvato perditaCalcio: Genoa; approvato bilancio con 33 milioni di perdite - L'assemblea degli azionisti del Genoa ha approvato il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2025 del club rossoblù che ha chiuso con perdite per 33,3 milioni di euro, dimezzando le perdite dell'esercizio ... Si legge su ansa.it

genoa bilancio approvato perditaGenoa, approvato il bilancio: perdite per 33 milioni ma si riducono i debiti. Zangrillo revocato da consigliere - Cap, socio di minoranza che detiene il 23% delle quote, mentre Sucu possiede circa il 77% del ... Riporta primocanale.it

genoa bilancio approvato perditaGenoa, il resoconto dell’Assemblea: presentato bilancio al 30 giugno 2025 - Nella mattinata di oggi, lunedì 27 ottobre, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio del Genoa al 30 giugno 2025 ... Segnala buoncalcioatutti.it

Cerca Video su questo argomento: Genoa Bilancio Approvato Perdita