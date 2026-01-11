Tumori epiteliali | qui superiori alla media nazionale

Nella zona delle Apuane, l’incidenza di tumori epiteliali e melanomi è significativamente superiore alla media nazionale, con circa 6.000 tumori epiteliali e 800 melanomi diagnosticati ogni anno. Questa situazione evidenzia l’importanza di monitorare e prevenire queste patologie, adottando misure di screening e sensibilizzazione per la popolazione locale. Un approccio informato e tempestivo può contribuire a migliorare la gestione e la prevenzione dei tumori cutanei in questa area.

Ogni anno nella zona delle Apuane vengono diagnosticati 800 melanomi e 6000 tumori epiteliali, per un'incidenza sulla popolazione di 3 volte superiore rispetto alla media nazionale. Sono i dati Asl emersi durante la campagna di prevenzione di Nausicaa Occhio al neo. Consulti gratuiti nelle farmacie comunali per avviare un percorso di diagnostica precoce sui tumori della pelle. La direzione scientifica del progetto era stata affidata al dottor Giovanni Bagnoni che nell'occasione aveva ribadito l'importanza nella tempestività nella diagnosi. Soprattutto in una zona di costa come la nostra, dove l'incidenza sulla popolazione triplicata rispetto alla media nazionale è spiegata in parte dalle condizioni epidemiologiche della zona apuana.

