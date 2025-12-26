Benessere dei territori nel 2025 in Umbria livelli superiori alla media nazionale

Dal 2023 l’Istat pubblica annualmente il report sul benessere dei territori italiani (Bes), relazione che mette in luce i tratti peculiari e le dinamiche che caratterizzano i profili di benessere delle 20 regioni d’Italia basandosi su un confronto territoriale che evidenzia vantaggi e svantaggi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: VIDEO Ente Nazionale Sordi Umbria: "Accessibilità dei musei tema cruciale, alla Galleria nazionale lavoro di qualità"

Leggi anche: COP30, Belém: l’Italia presenta il modello dei “Territori Viventi”. Un’alleanza nazionale per un nuovo paradigma di resilienza, innovazione e qualità dei territori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nasce Greenventure TV: il nuovo canale che racconta l’Umbria tra impresa, innovazione e territorio; Riunione dei Coordinatori Federali del Settore Giovanile e Scolastico il 13 e il 14 dicembre; Facciamo regali del nostro territorio; Per Emmepi Group un Natale di solidarietà e condivisione.

La salute mentale al centro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria - Con l’obiettivo di dare più forza alle persone, più sostegno alle famiglie, più futuro al benessere di tutte le c ... quotidianosanita.it

Fondazione Banca Centro: "Moltiplicatori di benessere. La crescita dei territori" - Valorizzare il patrimonio culturale dei territori e contribuire ad una fruizione identitaria dei musei, dei monumenti e delle opere d’arte. lanazione.it

Proietti, 'per le famiglie in Umbria comincia l'era dei servizi' - Per le politiche per la famiglia "in Umbria tra pochi giorni finisce l'era dei bonus e comincia quella dei servizi". msn.com