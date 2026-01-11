Il Crystal Palace ha stabilito il prezzo per il possibile sostituto di Vlahovic, Jean-Philippe Mateta, suscitando commenti sui social. La notizia, riportata da Tuttosport, evidenzia le valutazioni del club inglese in vista di eventuali operazioni di mercato. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali trattative che potrebbero coinvolgere il calciatore e le squadre interessate.

2026-01-11 12:24:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Gli occhi della Signora su Jean-Philippe Mateta. Non è passata, infatti, inosservata la presenza di scout bianconeri durante le festività natalizie a Londra. Fari puntati sul centravanti della nazionale francese, che da mesi ha manifestato l’intenzione di lasciare il Crystal Palace per fare il grande salto in una big europea e provare così a giocare da protagonista anche la Champions League. Al classe 1997, che per caratteristiche ricorda Victor Osimhen nell’esplosività e la grande esuberanza fisica, solletica come possibile destinazione la Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – il Crystal Palace fissa il prezzo per il sostituto di Vlahovic

Leggi anche: Calciomercato.com – Quanto vale Mateta, l’attaccante del Crystal Palace che piace al Milan per gennaio: prezzo, chi lo vuole e scadenza di contratto

Leggi anche: Tuttosport – non rinnova con il Crystal Palace

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

(TS) "La Juventus ha visionato più volte dal vivo la punta Mateta del Crystal Palace " https://ow.ly/KAQs50XUOmp - facebook.com facebook

#Macclesfield, impresa storica: squadra di sesta serie batte il #CrystalPalace in #FACup #SkySport x.com