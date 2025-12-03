2025-12-03 11:48:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: MILANO – Christian Pulisic verso la convocazione per la partita di domani contro la Lazio? La decisione verrà presa dopo l’allenamento di rifinitura che sarà svolto in mattinata a Milanello, al termine di quale Massimiliano Allegri scioglierà le riserve sull’attaccante statunitense che ieri ha svolto un allenamento parziale in gruppo per poi proseguire con un lavoro personalizzato, come previsto dalla tabella di rientro. Se Pulisic sarà convocato, andrà in panchina poiché nella mente dell’allenatore milanista c’è la volontà di schierare la formazione titolare e di apportare pochissimi cambi se non addirittura nessuno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – non rinnova con il Crystal Palace