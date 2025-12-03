Tuttosport – non rinnova con il Crystal Palace
2025-12-03 11:48:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: MILANO – Christian Pulisic verso la convocazione per la partita di domani contro la Lazio? La decisione verrà presa dopo l’allenamento di rifinitura che sarà svolto in mattinata a Milanello, al termine di quale Massimiliano Allegri scioglierà le riserve sull’attaccante statunitense che ieri ha svolto un allenamento parziale in gruppo per poi proseguire con un lavoro personalizzato, come previsto dalla tabella di rientro. Se Pulisic sarà convocato, andrà in panchina poiché nella mente dell’allenatore milanista c’è la volontà di schierare la formazione titolare e di apportare pochissimi cambi se non addirittura nessuno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Toro da vergognarsi Juve, ti giochi la faccia e 30 milioni “Vinciamo per Diego” “Mike, rinnova col Milan” La prima pagina del 25 novembre ? #Tuttosport Vai su X
Toro da vergognarsi Juve, ti giochi la faccia e 30 milioni “Vinciamo per Diego” “Mike, rinnova col Milan” La prima pagina del 25 novembre ? #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Tuttosport - Inter, spunta l'inglese Marc Guehi del Crystal Palace: possibile scambio con Bisseck a gennaio - L'Inter è vigile sul mercato dei difensori centrali, con l'italiano Francesco Acerbi (classe 1998) e l'olandese Stefan de Vrij (classe 1992) entrambi in scadenza di contratto a giugno 2026. Scrive calciomercato.com