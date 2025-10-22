Rogo nell' appartamento in centro a Riccione | trovata morta una donna di Milano

Tragedia a Riccione nella giornata oggi, mercoledì 22 ottobre, dove una donna originaria di Milano è stata ritrovata senza vita all'interno di un appartamento in cui è scoppiato un incendio. A riportarlo sono i colleghi di RiminiToday. L'incendioIl rogo è scoppiato intorno a mezzogiorno in un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

