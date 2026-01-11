Trieste rapina tra migranti | due accoltellati

A Trieste, due giovani di circa vent’anni, entrambi di nazionalità afgana, sono stati feriti con coltelli durante un episodio di violenza tra migranti. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra i soggetti coinvolti, con due persone rimaste ferite. Le autorità stanno facendo approfondimenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Due giovani, di circa venti anni, di nazionalità afghana, sono stati feriti a colpi di coltello da due connazionali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trieste, rapina tra migranti: due accoltellati Leggi anche: Como, due turisti accoltellati per rapina: rimpatriato egiziano Leggi anche: Benzinai accoltellati all’Arenella, due condanne per tentata rapina aggravata e tentato omicidio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Accoltellate a Trieste 2 persone in tentativo di rapina tra migranti. Accoltellate a Trieste 2 persone in tentativo di rapina tra migranti - Due giovani, di circa venti anni ciascuno, di nazionalità afghana, sono stati feriti a colpi di coltello da due connazionali che intendevano rubare loro un telefono cellulare. ansa.it

Trieste, due giovani afghani accoltellati in piazza Libertà - Entrambi sui vent'anni, sono stati aggrediti a scopo di rapina: sono gravi ma non corrono pericolo di vita. rainews.it

Trieste:rapinò due serbi lo scorso sabato, arrestato. - La Polizia di Stato di Trieste ha individuato e arrestato il nomade rom autore della rapina commessa ai danni di due cittadini serbi sabato scorso. poliziadistato.it

Telecolore. . Accoltellamento su Lungomare Trieste a Salerno. I #Carabinieri hanno individuato e sottoposto a fermo l'autore della violenta aggressione, si tratta di un giovane ora indagato per tentato omicidio e rapina - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.