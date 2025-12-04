Como due turisti accoltellati per rapina | rimpatriato egiziano

L'ufficio immigrazione della questura di Como ha accompagnato il giovane alla frontiera, disponendone il rimpatrio coatto.

como due turisti accoltellati per rapina rimpatriato egiziano

© Imolaoggi.it - Como, due turisti accoltellati per rapina: rimpatriato egiziano

