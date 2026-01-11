The Mighty Nein | un fantasy che costruisce

The Mighty Nein è un fantasy che si distingue per la sua capacità di costruire un mondo ricco di dettagli e profondità. Come il Kintsugi giapponese, l’opera valorizza le crepe e le imperfezioni, trasformandole in parte integrante della narrazione. Un esempio di come la narrativa possa rinascere attraverso suggestioni che uniscono tradizione e inventiva, creando un universo complesso e affascinante.

In Giappone si parla spesso della tecnica del Kintsugi: l'arte di raccogliere i cocci di qualcosa che si è rotto per rimetterli insieme attraverso l'oro, dandogli nuova vita. Ecco, se volessimo riassumere la nuova serie animata di Prime Video e Critical Role sarebbe proprio con questo concetto. Un'opera corale che racconta il dolore in modo maturo e complesso, senza paura di prendersi tutto il tempo necessario per farlo, ma che trova la strada per riparare fratture all'apparenza insanabili attraverso legami purissimi. La seconda campagna di gioco di ruolo portata online da Critical Role ha mostrato sin da subito uno stile diverso, che predilige l'attenzione per l'emotività e l'intimità dei personaggi senza dimenticare che intorno a essi c'è un mondo di intrighi che si muove sempre più veloce.

