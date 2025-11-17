nuove serie animate fantasy su prime video: successo e anticipazioni. Il panorama delle produzioni fantasy sta registrando un momento di grande fermento online e sulle piattaforme di streaming. Tra le novità più attese emerge l’uscita di The Mighty Nein, una serie animata basata sull’universo di Critical Role, che ha già riscosso consensi con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes. Questa produzione si inserisce nel trend di Prime Video di investire nel genere fantasy con serie di grande impatto, come The Wheel of Time e The Lord of the Rings: The Rings of Power. indicazioni sulla serie e il suo riscontro critico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - The mighty nein serie fantasy prime video i migliori recensioni