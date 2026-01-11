Temperature in aumento in Brianza ma sotto la pioggia | le previsione per la settimana

Le temperature in aumento in Brianza sono attese questa settimana, anche se accompagnate dalla pioggia. Dopo un periodo di freddo intenso, le previsioni indicano un cambiamento nel clima, con un rialzo delle temperature. Secondo le stime di 3B Meteo, a partire da lunedì si delineano condizioni più miti, segnando una svolta rispetto alle giornate precedenti caratterizzate da freddo e piogge.

Dopo giorni segnati dal freddo intenso, l'Italia si prepara a una svolta meteo netta. L'irruzione artica che ha fatto crollare le temperature su gran parte del Centro-Nord è ormai in fase conclusiva e, secondo le previsioni di Carlo Migliore di 3B Meteo, da lunedì la situazione cambierà grazie.

Freddo glaciale, possibili nevicate e sole su Monza e Brianza, poi cambia tutto: le previsioni - Dai cieli poco nuvolosi di oggi, dove la massima registrata sarà di 6 gradi con allerta ghiaccio, come spiegato sul sito di 3bmeteo domani 9 gennaio a Monza sono previsti "cieli molto nuvolosi o ... monzatoday.it

Ancora freddo. Non come a metà di questa settimana, secondo i modelli elaborati dall’Osservatorio meteo regionale dell’Arpa. Ma da lunedì, dopo un parziale aumento delle temperature registrato nelle ultime ore, sarà lecito attendersi un clima decisamente pi - facebook.com facebook

Temperature in aumento, tempeste più intense e cibo scarso: migliaia di specie sono costretti a riscrivere i loro viaggi a causa della crisi climatica. Alcuni ci riescono meglio di altri e questo fa la differenza x.com

