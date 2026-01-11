Ieri si è svolta al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi l’edizione 2026 di TEDxSpoleto, intitolata “Ad motum mutandum”. L’evento ha affrontato il tema del cambiamento e del ruolo dell’uomo nel guidarlo, sottolineando l’importanza di saper modificare direzione e prospettive. Un momento di confronto dedicato a stimolare riflessioni sul potere individuale e collettivo di innovare e adattarsi alle sfide del presente.

Si è tenuta ieri al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi l’edizione 2026 di TEDxSpoleto, intitolata L’Uomo, il Genio – Ad motum mutandum. L’evento ha offerto una riflessione sul potere dell’Uomo di correggere la propria rotta e incidere sul mondo attraverso conoscenza, metodo e ragione. Il format ha riunito pensatori, scienziati, artisti e imprenditori, che hanno condiviso esperienze concrete e idee replicabili per costruire società più giuste e ambienti più salubri. Tra gli speaker presenti, Giovanni Cappa (medico), Michela Cutigni (ingegnere spaziale e astronautico), Antonio Dominelli (cantante e performer), Leonardo Durante (professore e ingegnere), Emiliano Malagoli (campione paralimpico) e Irma Testa (pugile). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - TEDxSpoleto 2026: “Ad motum mutandum”, l’Uomo e il potere di cambiare direzione

