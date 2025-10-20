Véronique Nichanian lascia la direzione di Hermès uomo

Dopo 37 anni e 76 sfilate, Véronique Nichanian lascia la direzione creativa della linea uomo di Hermès. Lo ha annunciato alle pagine di Le Figaro, testata francese, il 15 ottobre. Lo scorso giugno l’avevamo vista firmare una nuova collezione per la sfilata per la Primavera-Estate 2026. I capi rientrano nel canone della leggerezza e dell’invito al viaggio, attingendo ai codici storici della maison: pelle ed elementi equestri. Véronique Nichanian lascia la direzione creativa uomo di Hermès. Nel cuore della ricerca creativa della designer ci sono sempre state le silhouette classiche, reinterpretate di stagione in stagione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Véronique Nichanian lascia la direzione di Hermès uomo

