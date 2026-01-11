Tari a Spezia la più bassa d’Italia | Sui rifiuti abbiamo voltato pagina

La Spezia si distingue come il capoluogo italiano con la Tari più bassa, attestandosi a circa 151 euro all’anno per famiglia. Questa situazione riflette un approccio diverso nella gestione dei rifiuti, segnando un cambiamento rispetto al passato. Una riduzione che può rappresentare un esempio di efficienza e sostenibilità nel settore dei servizi pubblici, contribuendo a un contesto urbano più equilibrato e accessibile.

La Spezia è il capoluogo con la Tari più bassa d’Italia: una famiglia in media paga circa 151 euro annui. All’estremo opposto troviamo Pisa che raggiunge quota 550 euro: significa che tra la città più economica e quella più cara ci corrono quasi 400 euro di differenza all’anno. E’ quanto emerge dall’analisi delle tariffe Tari dei 107 capoluoghi italiani basata sulle componenti tariffarie, sui nuclei familiari e sulle superfici verosimili (dai 50 fino ai 100 mq). Il primato nazionale spezzino è utile anche per capire meglio la situazione ligure. Se osserviamo i quattro capoluoghi della regione – La Spezia, Imperia, Genova e Savona – il confronto è estremamente significativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

