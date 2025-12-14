Musica e solidarietà | la Gypsy Academy porta i kolossal di Hollywood sul palco del Don Bosco

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Gypsy Academy porta sul palco del Don Bosco il musical

Il talento locale incontra le stelle internazionali per una causa benefica. La Gypsy Musical Academy torna sul palco con “Hollywood Parade”, un musical esilarante e ad alto tasso energetico che promette grande spettacolo. L'appuntamento è per mercoledì 17 dicembre alle ore 21:00 presso il Teatro. Torinotoday.it

musica e solidariet224 la gypsy academy porta i kolossal di hollywood sul palco del don bosco

© Torinotoday.it - Musica e solidarietà: la Gypsy Academy porta i kolossal di Hollywood sul palco del Don Bosco