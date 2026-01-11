Ecco la classifica dei supermercati nel 2025, con NaturaSì in prima posizione. Il settore si evolve, registrando un aumento dei discount e delle insegne locali. Gli scaffali riflettono le preferenze dei consumatori, tra tradizione e innovazione, offrendo un panorama variegato che si fa strada nel panorama della spesa quotidiana.

Gli scaffali raccontano storie di scelte quotidiane, di carrelli che si riempiono tra corsie familiari e nuove tentazioni. Altroconsumo ha interrogato oltre 22.000 consumatori italiani per scoprire dove preferiscono fare la spesa, e la risposta disegna un Paese che non rinuncia alla qualità ma cerca anche convenienza, che apprezza le grandi catene ma non dimentica il negozietto sotto casa. In vetta alla classifica nazionale si conferma NaturaSì con 79 punti su 100, l’insegna del biologico che ha saputo conquistare chi cerca prodotti genuini e punti vendita curati. Subito dietro, il trio formato da Ipercoop, Esselunga e Coop: ognuna con una propria identità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Supermercati, la classifica 2025: NaturaSì prima, boom dei discount e insegne locali

