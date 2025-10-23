A Vasto la presentazione del nuovo libro di Fabrizio Fanciulli | storie di briganti e brigantesse tra memoria e identità
Sabato 25 ottobre, alle ore 18, la Torre Diomede del Moro di Vasto ospiterà la presentazione del nuovo libro di Fabrizio Fanciulli, “Papè. Storie di Briganti e Brigantesse”, pubblicato da Ianieri Edizioni. L'incontro è organizzato dal centro di aggregazione socio-culturale “Giuseppe Crisci” e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuova data per la presentazione a Vasto del libro "Papè. Storie di Briganti e Brigantesse" di Fabrizio Fanciulli. ? Quando: Sabato 25 ottobre 2025 ? Ora: 18:00 Dove: Vasto – Centro di aggregazione socio culturale “Giuseppe Crisci” Torre Diomede del - facebook.com Vai su Facebook
“Stop alla violenza di genere”: presentazione del libro di Giovanni Mancinone alla Vineria Fantini di Vasto - La cultura torna a farsi strumento di sensibilizzazione e impegno civile. ecoaltomolise.net scrive
Il nuovo libro di Giorgio la Spisa ad Alghero - Sabato 18 ottobre alle ore 18 nella sala conferenze Sari (ex Avis) del Liceo Classico si terrà la presentazione del nuovo libro di Giorgio la Spisa ... Come scrive alguer.it
A Civitella Messer Raimondo la presentazione del nuovo libro di Francesco Di Lullo “Il segreto di Tansor" - Dopo quello di poesie “L'uomo che rincorreva le stelle”, Francesco Di Lullo dà alla luce il suo quarto volume, “Il segreto di Tansor”, nel quale si incontrano sogni, paure e sofferenze di un giovane ... Da chietitoday.it