Prima di noi stasera su Rai 1 anticipazioni della seconda puntata | il tradimento di Maurizio
Prima di noi, stasera su Rai 1, anticipazioni della seconda puntata: i Sartori si confrontano con eventi storici che segnano il loro passato. La narrazione ci porta nel ventennio fascista e nella seconda guerra mondiale, offrendo uno sguardo sulle sfide e i cambiamenti di quel periodo. Un episodio che approfondisce le radici della famiglia e il contesto storico che la influenza.
Stasera su Rai 1 i Sartori affrontano il peso del passato: trame dei nuovi episodi che ci introducono al ventennio fascista e alla seconda guerra mondiale. Stasera, 11 gennaio, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, subito dopo Affari Tuoi, vanno in onda due nuovi episodi di Prima di noi, la saga familiare tratta dal fortunato romanzo storico di Giorgio Fontana. Questa sera la narrazione entra nel vivo del Ventennio fascista, trascinando i protagonisti in un vortice di scelte morali e conflitti interiori. Vedremo la famiglia Sartori fare i conti con un passato che bussa prepotentemente alla porta: mentre i figli crescono cercando la propria identità in un'Italia che cambia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
