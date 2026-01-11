Sperona moto della polizia e finge furto dell' auto | fermato un giovane di 22 anni

Un giovane di 22 anni è stato fermato a Napoli dopo aver speronato un'auto della polizia e aver simulato il furto di un veicolo. Durante il tentativo di eludere un controllo stradale, ha causato un inseguimento nelle strade cittadine, ferendo un agente. La sua condotta ha incluso anche l’uso del cellulare alla guida e la finta sottrazione di un’autovettura a noleggio.

