In auto col cellulare sperona la Polizia Municipale scappa e finge il furto dell'auto

Un giovane di 22 anni di Arzano è stato individuato e denunciato dalla Polizia Locale dopo aver speronato un agente durante un controllo, scappando poi e presentando una falsa denuncia di furto dell’auto. L’incidente è avvenuto mentre il conducente era al telefono in auto. L'intera vicenda evidenzia comportamenti irregolari e l'importanza del rispetto delle norme stradali e delle procedure di sicurezza.

Un 22enne di Arzano (Napoli) è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale: ha investito un agente per sottrarsi a un controllo e ha presentato falsa denuncia di furto del veicolo.

