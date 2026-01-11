Sorrento-Foggia 2-1 | le pagelle dei satanelli

Ecco le pagelle di Sorrento-Foggia 2-1, con valutazioni dettagliate dei giocatori dei satanelli. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, evidenziando alcune prestazioni individuali positive e altri aspetti da migliorare. Di seguito, l’analisi dei protagonisti e delle loro performance nel match disputato.

SORRENTO (3-5-2) Del Sorbo 6; Shaw 7 Fusco 6,5 Colombini 6,5; Paglino 6 Potenza 6 (30'st Crecco 6) Cangianiello 6 Cuccurullo 6 Tonni 6 (26'st Ricci 6); Sabbatani 6,5 D'Ursi 6,5(46'st Plescia s.v.). A disposizione: Harrasser, Iachini, Ricercato, Vilardi, Matera, Milan, Esposito, Bernabeo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Casarano-Foggia 0-2: le pagelle dei rossoneri Leggi anche: Foggia-Cavese 0-0: le pagelle dei rossoneri Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bevilacqua illude, il Sorrento la ribalta: cade il Foggia; Sorrento-Foggia 2-1. Risultato finale; SERIE C | SORRENTO-FOGGIA 2-1; Sorrento-Foggia 2-1 (risultato finale). Video Sorrento Foggia (2-1)/ Gol e highlights: rimonta completata da Shaw! (Serie C, 10 gennaio 2026) - 1) gol e highlights della partita valevole per il ventunesimo turno del campionato di Serie C 2025/2026 (girone C). ilsussidiario.net

Serie C/C, Sorrento-Foggia 2-1: gli highlights - facebook.com facebook

La serenata la porta il #Sorrento al #Foggia , a Potenza. #SorrentoFoggia . #SerieC . Di Tiziano Errichiello. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.