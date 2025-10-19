Casarano-Foggia 0-2 | le pagelle dei rossoneri
CASARANO (4-2-3-1) Chiorra 5; Celiento 5,5 Lulic 5,5 Gega 5,5; Cajazzo 5 (27’st Pinto 5,5) Logoluso 6 Maiello s.v. (18’pt D’Alena 5 (21’st Perez 5,5)) Ferrara 5,5; Chiricò 6,5 Malcore 4,5 (1’st Zanaboni 6) Millico 4,5 (1’st Cerbone 6,5). A disposizione: Bacchin, Pucci, Palumbo, Milicevic. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
