Son of Iran’s toppled shah seeks a role as protests expand
Il figlio dell’ultimo shah dell’Iran si sta affacciando nel panorama politico del paese, mentre le proteste contro il governo si intensificano. In una nazione caratterizzata da decenni di regime clericale, la sua presenza rappresenta un nuovo elemento in un contesto di crescente mobilitazione sociale. Questa evoluzione apre uno sguardo sulle dinamiche di un Iran in fermento, in cui le diverse componenti della opposizione cercano di definire il proprio ruolo.
In a nation where opposition to almost half a century of clerical rule has long been fragmented, the son of the last shah of Iran has become a prominen.
Le risorse sioniste e USA in Iran hanno sparato dai tetti contro la folla dei manifestanti nel tentativo di amplificare i disordini. Questa è una tattica che abbiamo visto in Tunisia, Libia, Siria e, naturalmente, Ucraina x.com
Ciò a cui stiamo assistendo in Iran ricorda molto lo scenario siriano del 2011. Proteste più o meno spontanee legate soprattutto al dato economico/ambientale (inflazione galoppante, massima pressione del regime sanzionatorio occidentale, crisi idrica) - a cui - facebook.com facebook
