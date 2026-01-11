Confronting protests Iran vows to strike back if US attacks

Da internazionale.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Iran ha dichiarato che risponderà con fermezza a qualsiasi attacco degli Stati Uniti o di Israele, in risposta alle recenti proteste e tensioni nella regione. Il governo iraniano ha sottolineato la propria determinazione a difendere i propri interessi e a mantenere la propria sovranità, confermando la volontà di reagire prontamente a eventuali azioni militari provenienti dall’estero.

By Parisa Hafezi, Rami Ayyub and Maayan LubellDUBAIJERUSALEM, Jan 11 (Reuters) - Tehran threatened on Sunday to retaliate against Israel and U.S. military bases in the e. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

confronting protests iran vows to strike back if us attacks

© Internazionale.it - Confronting protests, Iran vows to strike back if U.S. attacks

Leggi anche: Iran’s army vows to protect public property as Tehran seeks to quell growing unrest

Leggi anche: Amid mass Iran protests, Trump takes cautious approach

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

confronting protests iran vowsConfronting protests, Iran vows to strike back if U.S. attacks - By Parisa Hafezi, Rami Ayyub and Maayan LubellDUBAI/JERUSALEM, Jan 11 (Reuters) - internazionale.it

Iran warns Washington it will retaliate against any attack - attack would lead to Tehran striking back against Israel and regional U. msn.com

Protests erupt across Iran as currency sinks to record low

Video Protests erupt across Iran as currency sinks to record low

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.