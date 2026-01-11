Slittino | Degenhardt Rosenthal vincono di nuovo a Winterberg si ribaltano Voetter Oberhofer

Durante le due competizioni di Winterberg, Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal si sono confermate vincenti, replicando il successo del 6 dicembre in Coppa del Mondo. Al contrario, Voetter e Oberhofer hanno subito un ribaltamento dei risultati rispetto alle precedenti gare, evidenziando l’equilibrio e la competitività della stagione. Questi eventi sottolineano la costante attenzione e preparazione delle atlete coinvolte nel circuito internazionale di slittino.

Due gare in quel di Winterberg, due vittorie per Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal che nel catino di casa riescono a dettar legge nuovamente, come accaduto lo scorso 6 dicembre, in Coppa del Mondo. 1:26.881 il tempo per imporsi nella gara di slittino doppio femminile per le due teutoniche che sono riuscite a sopravanzare di 69 millesimi le austriache, leader della classifica di Coppa, EgleKipp. Completa il podio, che diventa identico a quello visto il mese scorso in gara-1, l'altra coppia tedesca formata da Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, mentre in top-5 le altre austriache RiedlLerch e le canadesi PodulskyAllan.

