Ancora Germania in quel di Winterberg. Davanti al pubblico di casa, nella prima tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale, arriva la seconda vittoria dopo quella di Felix Loch e la portano a casa nel doppio femminile Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal. Il duo tedesco l’anno scorso aveva trovato un solo successo, in Corea a PyeongChang, quest’anno invece timbra subito il cartellino beffando le rivali austriache EgleKipp. 1.26.881 il tempo delle vincitrici, 69 millesimi di ritardo per le detentrici della sfera di cristallo. Terza posizione per l’altra coppia tedesca, quella formata da Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, mentre fuori dal podio le austriache RiedlLerch e le canadesi PodulskyAllan. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino: Degenhardt/Rosenthal dettano legge a Winterberg, lontane le azzurre