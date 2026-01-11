Serra artigianale di cannabis in camera da letto blitz dei carabinieri

Durante un servizio di controllo svolto tra sabato e domenica, i carabinieri di Comacchio hanno scoperto una serra artigianale di cannabis all’interno di una camera da letto. L’intervento ha portato all’arresto di un cittadino italiano, accusato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nelle attività di vigilanza sul territorio volte a contrastare il fenomeno dello spaccio e della produzione illegale di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nelle ore serali e notturne tra sabato 10 e domenica 11, i carabinieri di Comacchio hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai.

