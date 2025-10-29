Aveva una bomba artigianale ad alto potenziale in camera da letto | 39enne arrestato a Misterbianco

I carabinieri di Misterbianco hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari per individuare possibili contesti a rischio. Al termine di una delle perquisizioni i militari hanno denunciato un 39enne per detenzione illegale di materiale esplodente. Nell’abitazione dell’uomo i carabinieri hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 25 ottobre 1955 moriva Sadako Sasaki. Sadako aveva due anni quando la bomba atomica colpì Hiroshima, la sua città. Dieci anni dopo si ammalò di leucemia e all'ospedale iniziò a realizzare gru di carta, che secondo una leggenda garantiscono la salvezz Vai su Facebook

La bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci aveva un chilo di esplosivo e non aveva un timer - Un ordigno rudimentale con un chilo di esplosivo e senza timer: cosa sappiamo sulla bomba esplosa sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia ... Secondo virgilio.it

Stava costruendo una bomba artigianale a Montelabbate, è rimasto cieco e mutilato. Ora non si trova più: il giudice dispone ricerche fino al 2039 - Era il 10 giugno 2023 quando il boato si propagò dalla mansarda dell’abitazione dell’Apsella dove da circa un anno era ospitato dalla sorella. Segnala corriereadriatico.it

Che cosa sappiamo sulla bomba esplosa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci - Non ci sono ancora molti elementi e le indagini si stanno concentrando sulle numerose inchieste di Report sulla criminalità ... Scrive ilpost.it