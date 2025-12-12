Pronostico Palermo-Sampdoria | terza vittoria di fila in arrivo

Il match tra Palermo e Sampdoria, valido per la sedicesima giornata di Serie B, si svolge venerdì alle 20:30. Le due squadre si affrontano in una sfida importante, con obiettivi di rilancio e conferme. Analizzeremo statistiche, formazioni e pronostici per offrire una panoramica completa di questa partita.

Palermo-Sampdoria è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Ad aprire il sedicesimo turno di Serie B spetta a due tra le squadre più blasonate della cadetteria, Palermo e Sampdoria. Soltanto una però sembra poter ambire al ritorno in massima serie: parliamo dei rosanero, che in estate non hanno badato a spese per conquistare l’agognata Serie A, arruolando pure uno dei tecnici più esperti di promozioni dal campionato cadetto come Pippo Inzaghi. L’avvio dei siciliani, tuttavia, non è stato affatto positivo: solo nelle ultime giornate il Palermo ha trovato un minimo di contuinuità, ottenendo due vittorie di fila contro Carrarese ed Empoli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Palermo-Sampdoria: terza vittoria di fila in arrivo

PRONOSTICO PER CATANIA-SAMPDORIA E GENOA-PALERMO DEL 13-3-2011 (TUTTI PAZZI PER LA DOMENICA)

Video PRONOSTICO PER CATANIA-SAMPDORIA E GENOA-PALERMO DEL 13-3-2011 (TUTTI PAZZI PER LA DOMENICA) Video PRONOSTICO PER CATANIA-SAMPDORIA E GENOA-PALERMO DEL 13-3-2011 (TUTTI PAZZI PER LA DOMENICA)

Cerca Video Caricamento del Video...

Vigilia di Palermo-Sampdoria: il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci ha presentato il big match della sedicesima giornata di Serie B in conferenza stampa. "Non ci sono partite contro il pronostico", ha detto - facebook.com Vai su Facebook

La Samp a Palermo senza paura. Gregucci: "Non ci sono partite contro pronostico" Vai su X

Pronostico Palermo-Sampdoria: terza vittoria di fila in arrivo - Sampdoria è una partita di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Come scrive ilveggente.it

Serie B, la 16ª giornata si apre con Palermo-Sampdoria: ecco il pronostico - Due vittorie consecutive in casa sono servite alla Sampdoria ad avvicinare le terz'ultime ma non ad abbandonare il penultimo posto. Riporta corrieredellosport.it