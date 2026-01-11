Serie C | Livorno-Juventus Next Gen 1-2 le pagelle | Nwachuwku disastroso non basta Di Carmine

Il Livorno perde anche la seconda partita consecutiva contro la Juventus Next Gen, con il risultato di 1-2 all'Armando Picchi. Le reti di Puckza e Guerra hanno permesso alla squadra ospite di rimontare il gol iniziale di Di Carmine. Analizziamo le prestazioni dei giocatori e gli aspetti tecnici della gara, evidenziando le criticità e le potenzialità di entrambe le squadre.

Seconda sconfitta consecutiva per il Livorno. Gli amaranto, all'Armando Picchi, sono stati battuti per 1-2 dalla Juventus Next Gen, che si è imposta in rimonta grazie alle reti di Puckza e Guerra. Vano, per la formazione di Venturato, il gol in apertura di gara di Di Carmine.Seghetti 6: attento.

