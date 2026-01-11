Serie A20° turno | Fiorentina-Milan 1-1

Nel 20° turno di Serie A, Fiorentina e Milan si sono affrontate in un pareggio 1-1 al Franchi. La Fiorentina ha mostrato segnali di continuità, mentre il Milan ha evidenziato alcune variazioni di rendimento. Una partita equilibrata, che conferma le difficoltà delle due squadre in questa fase del campionato.

17.10 Segnali di continuità della pericolante Fiorentina, pari da non disprezzare per un Milan a due facce:al Franchi' è 1-1. Viola nel 1° tempo aggrappati a De Gea che ferma due volte Pulisic, pericoloso anche in altre due situazioni. Ci prova pure Gabbia:centrale. Nessun guizzo offensivo della squadra di Vanoli,espulso nel recupero per proteste.Ripresa.Cross Mandragora, sfiora Gosens, Maignan c'è. Altra Fiorentina in campo: chance per Kean e Ndour, al 66' la sblocca Comuzzo di testa. Il Milan riemerge al 90' con Nkunku, traversa Brescianini al 96'.

