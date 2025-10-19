Serie A 7° turno | Milan-Fiorentina 2-1

22.48 Milan solo in testa al campionato grazie al 2-1 in rimonta sulla Fiorentina: 16 punti, uno più di Inter, Roma e Napoli. Viola in crisi, ultimi a 3. La Fiorentina tiene il campo ma lo occasioni le spreca il Milan con due difensori: prima Tomori poi Pavlovic calciano alto. Nella ripresa, Viola avanti con Gosens che risolve una mischia sulla linea di porta (56'). Pareggia Leao con un diagonale di destro dal limite (63'). Contatto Parisi-Gimenez in area viola, il Var richiama l'arbitro al video: rigore trasformato da Leao (86'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

