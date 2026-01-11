Serie A Reggio BiC soffre e combatte senza risparmio ma non basta | sconfitta a Giulianova
Reggio BiC affronta con determinazione una partita intensa a Giulianova, caratterizzata da impegno e passione. Nonostante lo sforzo e la lotta sul campo, la squadra non riesce a ottenere il risultato sperato, con una sconfitta che chiude una gara ricca di emozioni. Un incontro che ha messo in evidenza il carattere e la tenacia dei giocatori, confermando la bellezza di uno sport sempre coinvolgente.
Una partita intensa, combattuta e ricca di emozioni, capace di esaltare uno sport già di per sé spettacolare. Reggio BiC e Amicacci Giulianova si affrontano senza risparmio, cercando la vittoria fino all’ultimo possesso. Alla fine, però, a sorridere sono i padroni di casa, che si impongono per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
