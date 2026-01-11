Serie A Reggio BiC soffre e combatte senza risparmio ma non basta | sconfitta a Giulianova

Reggio BiC affronta con determinazione una partita intensa a Giulianova, caratterizzata da impegno e passione. Nonostante lo sforzo e la lotta sul campo, la squadra non riesce a ottenere il risultato sperato, con una sconfitta che chiude una gara ricca di emozioni. Un incontro che ha messo in evidenza il carattere e la tenacia dei giocatori, confermando la bellezza di uno sport sempre coinvolgente.

Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco 3ª giornata di ritorno Colpo esterno per la Conad Reggio Emilia, che si impone al tie-break sul campo del CUS Cagliari al termine di una sfida lunga e combattuta, risolta solo al quinto set. CUS Cagliari – Conad Reg - facebook.com facebook

MATCHDAY! Serie B Reggiana Mapei Stadium, Reggio Emilia January 10 #arancioneroverde #veneziafc #reggianavenezia #serieb #forzaveneziamestre x.com

