Serie A oggi Inter-Napoli – La partita in diretta

Oggi, domenica 11 gennaio, si disputa la partita tra Inter e Napoli a San Siro, valida per la 20ª giornata di Serie A. Un incontro importante per la classifica di campionato, che vedrà affrontarsi due delle principali squadre italiane. La sfida sarà trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino questo confronto tra squadre di alto livello.

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, l'Inter ospita il Napoli a San Siro nella 20esima giornata di campionato. I nerazzurri di Chivu sono reduci dalla vittoria contro il Parma, mentre i partenopei di Conte hanno pareggiato al Maradona contro il Verona. L'Inter arriva alla sfida scudetto al primo posto in .

