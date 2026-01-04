Serie A oggi Inter-Bologna – La partita in diretta
Oggi, domenica 4 gennaio, l’Inter affronta il Bologna a San Siro nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. La partita, in programma nel pomeriggio, rappresenta un importante momento della stagione per entrambe le squadre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta l’andamento del match.
(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 4 gennaio, i nerazzurri ospitano il Bologna a San Siro nel posticipo della diciottesima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal pesante successo contro l'Atalanta e va a caccia dei tre punti per riprendersi la testa della classifica. I rossoblù sono invece . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Inter-Bologna diretta Serie A: segui la partita tra Chivu e Italiano LIVE - A San Siro si accendono i riflettori per il posticipo valido per la 18ª giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Inter-Bologna, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni - I nerazzurri di Chivu contendono ai rossoblù di Italiano la18ª giornata di campionato. tuttosport.com
Inter-Bologna, le formazioni ufficiali: Chivu conferma gli 11 di Bergamo, out Orsolini - L'Inter deve rispondere a Milan e Napoli, ma non ha un compito semplice in casa contro il Bologna, vera bestia nera della squadra di Cristian Chivu. tuttomercatoweb.com
INTER-BOLOGNA IN DIRETTA I LEGA SERIE A TIM 2026 I PARTITA IN DIRETTA OGGI
