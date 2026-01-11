Serie A la Fiorentina frena il Milan | finisce 1-1 al Franchi

Al Franchi, Fiorentina e Milan si sono conclusi con un pareggio 1-1. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio tra le due squadre, con i viola che hanno cercato la vittoria e i rossoneri che hanno pareggiato nel finale. La sfida ha mantenuto un ritmo interessante, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a prevalere, lasciando il risultato invariato.

La Fiorentina frena il Milan. Finisce 1-1 al Franchi con i viola che hanno sperato nella vittoria ma hanno subito il gol del pari rossonero al 90' sprecando poi il colpo del ko nel recupero. La squadra di Allegri non trova i tre punti ma sale comunque a 40 punti, mentre la formazione di Vanoli si porta a 14. Buona gara della squadra di Vanoli soprattutto nella ripresa con il Milan che non riesce a sfruttare le occasioni della prima frazione e poi riesce a riprendere la gara solo nel finale, rischiando come già successo con il Genoa di perderla. Il Milan perde ancora punti contro squadre nella seconda parte della classifica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, la Fiorentina frena il Milan: finisce 1-1 al Franchi Leggi anche: Nkunku salva il Milan e beffa la Fiorentina al 90°, al Franchi finisce 1-1 Leggi anche: Fiorentina-Milan di Serie A: la partita del ‘Franchi’ in diretta | LIVE News La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nkunku salva il Milan: ma Allegri frena ancora. Comuzzo illude la Fiorentina - Secondo tempo di marca viola ma dopo il gol di Comuzzo, arriva il pari ... fantacalcio.it

La Fiorentina frena anche a Pisa: il derby finisce 0-0. Il Var annulla un gol a Meister - Kean pericoloso in più di un'occasione, ma poco concreto quest'oggi. corrieredellosport.it

SERIE A | Fiorentina profumo di vittoria, ma al 90' Nkunku dà l'1-1 al Milan. I rossoneri nel finale si salvano grazie alla traversa e Maigna. #ANSA x.com

66’P. Comuzzo 90’C. Nkunku La Fiorentina et l’AC Milan se partagent les points ! (1-1) Lega Serie A - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.