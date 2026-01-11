Seguono i turisti e gli rubano 600 dollari ma li guardavano i poliziotti

Venerdì, la polizia ha arrestato tre persone in due interventi distinti per furto. Alle 17.10, un uomo di 32 anni con precedenti è stato fermato in piazza V Giornate mentre tentava di sottrarre il portafoglio a una donna su un tram. Nonostante i tentativi di furto, gli agenti hanno assistito alla scena. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo per garantire la sicurezza pubblica.

Addio Antonio Corbeddu, re del turismo italiano E' morto oggi a 94 anni Antonio Corbeddu, fondatore del più grande gruppo turistico italiano Itt hotels. Fu un uomo mite che odiava i riflettori e stava ben lontano da giornali e giornalisti. Di lui non si conosoe qua - facebook.com facebook

