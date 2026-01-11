Seguono i turisti e gli rubano 600 dollari ma li guardavano i poliziotti
Venerdì, la polizia ha arrestato tre persone in due interventi distinti per furto. Alle 17.10, un uomo di 32 anni con precedenti è stato fermato in piazza V Giornate mentre tentava di sottrarre il portafoglio a una donna su un tram. Nonostante i tentativi di furto, gli agenti hanno assistito alla scena. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo per garantire la sicurezza pubblica.
La polizia venerdì ha arrestato tre uomini in due distinti interventi per furto. Intorno alle 17.10, gli agenti della 6ª sezione della Squadra mobile hanno fermato in piazza V Giornate un cittadino cubano di 32 anni, con precedenti, sorpreso a rubare il portafoglio a una donna a bordo del tram 9. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Rubano tre trattori e li nascondono nel bosco, ma i proprietari seguono le tracce e li ritrovano
Leggi anche: “I figli ti rubano gli anni ma te li restituiscono in ricordi”: Pieraccioni e la riflessione di Natale
Seguono i turisti e gli rubano 600 dollari (ma li guardavano i poliziotti) - 10, gli agenti della 6ª sezione della Squadra mobile hanno fermato in piazza V Giornate un cittadino cu ... milanotoday.it
Addio Antonio Corbeddu, re del turismo italiano E' morto oggi a 94 anni Antonio Corbeddu, fondatore del più grande gruppo turistico italiano Itt hotels. Fu un uomo mite che odiava i riflettori e stava ben lontano da giornali e giornalisti. Di lui non si conosoe qua - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.