I figli ti rubano gli anni ma te li restituiscono in ricordi | Pieraccioni e la riflessione di Natale
Firenze, 23 dicembre 2025 – “Quindici anni passati nel tempo di uno starnuto”. Una riflessione di Leonardo Pieraccioni sul web nei giorni del Natale. Il noto attore si sofferma su quanto velocemente passa il tempo. Pensando soprattutto alla figlia Martina, ormai adolescente. Tutto parte da un disegno che fu fatto dalla stessa Martina quando era piccola. I bambini diventati presto adolescenti. ”A casa mia – scrive – resiste ancora qualche passaggio della mia figliola “piccola”. Un cartello sulla porta di un enigmatico Laboratorio certificato, degli adesivi natalizi che mise lei in bagno, un barattolo di pietrine verdi con le quali mi sembrava ci parlasse”: giochi di bambini che improvvisamente diventano adolescenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
