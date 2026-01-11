Il 25 ottobre 2023, l’Italia sarà divisa in due a causa di un evento che renderà impossibile utilizzare il servizio ferroviario. Questa data rappresenta un’importante comunicazione per chi si sposta regolarmente in treno, sia per motivi di lavoro che di studio o svago. È consigliabile pianificare in anticipo e considerare alternative di viaggio per evitare disagi.

Una importante notizia per tutti i viaggiatori e i pendolari: sarà quasi possibile prendere il treno in questa data. L’Italia si prepara a una giornata di forti disagi nel trasporto ferroviario, con la dorsale centrale del Paese praticamente spezzata in due. Treni, Italia spezzata in due: la data da segnare per viaggiatori e pendolari – Lopinionista.it Tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, infatti, la circolazione dei treni sarà sospesa nel nodo ferroviario di Firenze, con importanti ripercussioni su collegamenti regionali, nazionali e ad alta velocità. La sospensione non è dovuta a uno sciopero, bensì a lavori programmati che coinvolgono un’infrastruttura strategica per la viabilità cittadina e nazionale: il cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Segna in rosso questa data, Italia spezzata in due: sarà impossibile prendere il treno

Leggi anche: Italia bloccata dallo sciopero, in questa data sarà impossibile spostarsi

Leggi anche: Il 25 gennaio sarà il giorno sbagliato per prendere il treno: l’Italia sarà divisa in due e non per uno sciopero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rosalía, Bad Bunny e Kanye West: il 2026 è l’anno dei megashow in Italia; Borsa oggi 7 gennaio: occhi su Venezuela e dati macro. A Milano corrono utility e difesa, in rosso petroliferi, lusso e banche - DIRETTA; Piazza Affari in rosso con l’Europa. Vendite su Amplifon e Telecom Italia. Tiene il comparto difesa; Bruno Mars Milano, concerto a San Siro: data, biglietti e tutte le info.

Porsche, rosso da 1,1 mld $: il Q3 2025 segna la svolta - Il dato che accende i fari è secco: Porsche archivia il terzo trimestre con una perdita trimestrale operativa di circa 1,1 miliardi di dollari (pari a €966–967 milioni). affaritaliani.it

Archiviato il 2025, il 2026 inizia alla grande: ecco l'agenda degli eventi sportivi sul territorio regionale! Tante date da segnare in rosso sul calendario con Milano-Cortina 2026 protagonista. Poi nuoto, podismo, campionato di squadra e molto altro! Tutte l - facebook.com facebook

Domenico Rossi segna anche in Brasile x.com