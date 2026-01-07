Il 25 gennaio sarà il giorno sbagliato per prendere il treno | l'Italia sarà divisa in due e non per uno sciopero

Il 25 gennaio, i viaggi in treno potrebbero subire disagi a causa di lavori di manutenzione nel nodo ferroviario di Firenze. Tra le 15 del 24 e le 15 del 25 gennaio, la tratta tra Rifredi e Campo di Marte sarà interrotta, dividendo temporaneamente la rete ferroviaria cittadina. È consigliabile pianificare gli spostamenti con anticipo e verificare eventuali aggiornamenti prima di partire.

